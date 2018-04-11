В Нижнем Новгороде на Дне города выступит Егор Крид 

Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на директора департамента культуры городской администрации Наталью Суханову.
День города в этом году будет проходить на площади Минина и Пожарского 12 июня. Несмотря на то, что из-за чемпионата мира по футболу неоднократно поднимались вопросы и об изменении даты празднования, и о переносе мероприятий в какое-либо другое место, в итоге решено было оставить все по-прежнему.
Егор Крид — 23-летний исполнитель родом из Пензы. Сингл «Самая-самая» стал для Егора отправной точкой в его карьере, и принес всроссийскую славу. Сейчас Егор Крид в качестве главного холостяка страны выбирает себе спутницу жизни на телевизионном шоу, и за его любовь борется в том числе 27-летняя жительница Нижнего Анастасия Смирнова.