В Нижнем Новгороде на Дне города выступит Егор Крид

Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на директора департамента культуры городской администрации Наталью Суханову.

День города в этом году будет проходить на площади Минина и Пожарского 12 июня. Несмотря на то, что из-за чемпионата мира по футболу неоднократно поднимались вопросы и об изменении даты празднования, и о переносе мероприятий в какое-либо другое место, в итоге решено было оставить все по-прежнему.