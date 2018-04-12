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Нижегородские власти назвали дату Дня города
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Нижегородские власти назвали дату Дня города 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В социальных сетях нижегородцы высказывали опасения, что День города будет перенесён или совсем отменён из-за фестиваля болельщиков, который пройдет на площади Минина и Пожарского с 14 июня по 15 июля.
По информации департамента культуры, приглашенным артистом на праздновании Дня города станет певец Егор Крид. Имена остальных артистов пока не называются.
Центральной площадкой праздника традиционно станет площадь Минина и Пожарского. Кроме неё, в этот день будут организованы дополнительные площадки в каждом из районов города.
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