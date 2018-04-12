Нижегородские власти назвали дату Дня города

В социальных сетях нижегородцы высказывали опасения, что День города будет перенесён или совсем отменён из-за фестиваля болельщиков, который пройдет на площади Минина и Пожарского с 14 июня по 15 июля.

По информации департамента культуры, приглашенным артистом на праздновании Дня города станет певец Егор Крид . Имена остальных артистов пока не называются.

Центральной площадкой праздника традиционно станет площадь Минина и Пожарского. Кроме неё, в этот день будут организованы дополнительные площадки в каждом из районов города.