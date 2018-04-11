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NASA приступило к сборке ровера «Марс-2020»
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NASA приступило к сборке ровера «Марс-2020» 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Космическое агентство уже делилось подробностями о вездеходе «Марс-2020», детально рассказывая, какие задачи ему предстоит выполнить. Сейчас инженеры объявили о начале сборки, которая должна завершиться через полтора года.
В официальном заявлении NASA говорится, что работники Лаборатории реактивного движения приступили к сборке «небесного крана», который посадит вездеход на поверхность Красной планеты. Система «небесного крана» — проверенная временем конструкция, которая использовалась при посадке марсохода «Кьюриосити» в августе 2012 года. Ранее специалисты отмечали, что и само устройство нового робота на 85 процентов повторит предыдущие разработки для снижения риска неполадок.
По утверждениям техников, работа над «Марс-2020» займет еще полтора года, затем инженеры приступят к испытаниям. Руководитель проекта Дэвид Грюел (David Gruel) рассказал о ходе производства:
«Некоторые запчасти для ровера поступают к нам с другого конца света. Другие буквально спускаются вниз по улице — здесь, в Пасадене. А некоторые находятся прямо за углом. Сейчас мы работаем над спусковой установкой, но к осени планируем закончить и приступить к сборке самого аппарата».
Посадочный модуль / NASA/JPL-Caltech
Запуск «Марс-2020» намечен на июль 2020 года. Его цель — исследовать геологию четвертой планеты, определить, была ли она обитаема, и оценить риски для будущих исследователей. На его борт установят прибор, предназначенный для получения кислорода из атмосферы Марса, состоящей преимущественно из углекислого газа. Кроме того, вездеход сохранит образцы почвы в запечатанных пробирках для их дальнейшего извлечения и доставки на Землю.
Другой исследовательский аппарат NASA — InSight — займется глубинным изучением грунта Красной планеты. Его запуск запланирован на май этого года, но инженеры утверждают, что уже сейчас робот полностью готов к отправке.
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