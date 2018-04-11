Оренбуржцы могут подготовиться к «Тотальному диктанту» с помощью телефонов

Для подготовки к нему одни участники заранее занимаются с репетитором или просматривают учебники, другие — надеютсяна остатки школьных знаний. Лучшим же помощником в «подтягивании» орфографии и пунктуации станет, конечно, смартфон.

АиФ Оренбург » совместно с экспертами МТС сделало подборку приложений, которые прямо сейчас позволят вам проверить свои знания по русскому языку и оценить собственные шансы успешно справиться с «Тотальным диктантом». Обратите внимание, что приложения делятся на два типа — тестовые и диктанты. В тестах вы отвечаете на вопросы с вариантами ответов, а в диктанте восстанавливаете пропущенные буквы или знаки препинания.

Тесты

«Тесты по русскому языку»

Приложение отличает приятный неброский интерфейс, возможность работы над ошибками, подсчета набранных баллов и сравнения их с результатами других пользователей приложения. Отличный бонус — при работе над ошибками всегда можно посмотреть правило, почему слово пишется так, а не иначе.

Тест представлен в виде игры, где каждый последующий уровень чуть сложнее предыдущего. Смело рекомендуем программу как школьникам и студентам, так и людям, которые постоянно работают с текстами или просто хотят освежить в памяти правила русского языка.

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«Русский язык. Упражнения»

Пожалуй, это одно из лучших приложений, если для вас важнее не проверить навыки, а улучшить их. Программа отлично подойдет для подготовки к «Тотальному диктанту» или грядущим экзаменам. Приложение позволит пройти тесты по определенным вами же темам.

В отличие от предыдущего, дает возможность вспомнить правило на выбранную орфограмму перед тем, как ответить на вопрос.

Единственная проблема данного продукта — несколько скучный и казенный стиль интерфейса, но его достоинства с лихвой окупают этот недостаток.

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«Русский язык — грамотей»

Еще одно неплохое приложение для углубленного изучения русского языка. Оно позволяет повторить все основные правила грамматики как по отдельному курсу (например, «имя существительное»), так и по нескольким направлениям в режиме «тренировка».

Каждый вопрос теста сопровождается подсказкой, в которой указано нужное правило.

Особенность приложение — недоступность работы с ним без мобильного интернета. Но сейчас это обстоятельство вряд ли можно назвать проблемой.

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«Грамотей! — викторина орфографии»

Это приложение-тест интересно тем, что позволяет устроить грамматическую битву с товарищем и выяснить, кто из вас знает русский язык лучше.

Круг правил русского языка в программе шире, чем в большинстве других программ. Так, помимо традиционных заданий на пропущенную букву и ударение, здесь добавлены вопросы на определение рода и значения слова. Оценки выставляются по пятибалльной шкале, есть возможность выполнить работу над ошибками. Бесплатной версии вполне хватает, чтобы подтянуть грамматику или проверить свои знания.

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Диктанты

«Орфография: Диктант»

Приложение не выставляет оценок, зато умеет считать количество правильных и неправильных ответов не в одном, а во всех текстах, пройденных пользователем.

Здесь нет градации по школьным классам, но каждая карточка сложнее предыдущей. Программа, скорее, ориентирована на взрослого человека, который хочет проверить свой уровень знания родного языка. Простой и ненавязчивый интерфейс — еще один плюс данной программы.

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«Диктант»

Тут вас ждет не просто диктант, а диктант словарный. Можно выбирать слова на определённое правила, а можно проверить себя на орфограммах.

Отличное приложение для школьника, да и любого человека, который хочет проверить себя и расширить свой словарный запас.

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