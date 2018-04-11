Возвращения к госзаказу не будет: Игорь Орлов рассказал о будущем региона

Проблему кадров в регионе Игорь Орлов предложил решать предпринимателям. «Возвращение к госзаказу — это утопия в условиях рыночной экономики», — подчеркнул глава региона в ежегодном послании к Архангельскому областному собранию депутатов.

— Уровень интеллектуального развития предполагает востребованность наших выпускников в крупнейших компаниях страны. Но мы отпускаем молодые умы по причине отсутствия вакансий в регионах, — отметил губернатор Архангельской области . В качестве альтернативы государственному заказу он предложил «отложенный контракт между школьником и будущим работодателем».

Успешным примером подобного сотрудничества Игорь Орлов назвал детскую смену на «Лесорубе 21 века» в 2017 году. Группа компаний «Титан» оценила эту идею и в 2018-м взяла финансирование на себя.

— Прорастать начнут те зерна, которые брошены в почву вовремя. Использовать это время — значит подарить родине новых Ломоносовых, — резюмировал Орлов.