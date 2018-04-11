Улицу Самаркандскую еще не доделали, а она уже провалилась

Фотография провала на свеженьком дорожном полотне появилась на форуме NN.ru. Автор вспоминает, как зам главы Нижнего Новгорода Александр Герасименко обещал открыть часть улицы к 5 декабря прошлого года. «Не успел, уберег кого-то от беды», — говорит он.

Генеральный подрядчик капремонта на участке от Стрелки до улицы Бетанкура — печально известная в Нижнем Новгороде строительная компания «Управление строительства-620». Контракт она получила за 189 млн рублей.

Сразу после новогодних праздников стали известны выводы Контрольно-счетной палаты Нижегородской области . За нарушения в капремонте ведомство оштрафовало фирму на 945 тысяч рублей и обязало привести дорогу в нормативное состояние.

Проверка показала, что при укладке футляров на подземных коммуникациях использовались старые металлические трубы. Свои действия подрядчик объяснил нехваткой времени и длительными сроками поставки материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией.

В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства NN.ru пообещали, что дорога по улице Самаркандской будет построена в соответствии с требованиями и в срок. Действие контракта заканчивается в конце мая.

— Сколько же денег зарыли в землю? Мне кажется, если бы дороги делали монетами, её толщина была бы сейчас, как слой асфальта, — возмутился АлександрМ.

— На этом фото дорогу ремонтируют, или уничтожают? Так сходу и не понять, — поинтересовался Подпольщики.

А НатаТру рассказала историю:

— Открыла фотографию, подходит дочка (7 лет): «Что смотришь?» Объясняю: «Вот, построили новую дорогу, а на дороге уже яма появилась». Дочка немножко подумала. «Наверное, метеорит упал, — и после небольшой паузы уточнила. метеорит забрали учёные, а яма осталась!» Мне кажется, это неплохая версия. Дарю её строителям, пусть пользуются, мне не жалко.

Жители Мещеры испытывают массу неудобств после перекрытия Самаркандской. Между ними и объезжающими пробки водителями началась настоящая война.