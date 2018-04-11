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Улицу Самаркандскую еще не доделали, а она уже провалилась
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Улицу Самаркандскую еще не доделали, а она уже провалилась 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Фотография провала на свеженьком дорожном полотне появилась на форуме NN.ru. Автор вспоминает, как зам главы Нижнего Новгорода Александр Герасименко обещал открыть часть улицы к 5 декабря прошлого года. «Не успел, уберег кого-то от беды», — говорит он.
Генеральный подрядчик капремонта на участке от Стрелки до улицы Бетанкура — печально известная в Нижнем Новгороде строительная компания «Управление строительства-620». Контракт она получила за 189 млн рублей.
Сразу после новогодних праздников стали известны выводы Контрольно-счетной палаты Нижегородской области. За нарушения в капремонте ведомство оштрафовало фирму на 945 тысяч рублей и обязало привести дорогу в нормативное состояние.
Проверка показала, что при укладке футляров на подземных коммуникациях использовались старые металлические трубы. Свои действия подрядчик объяснил нехваткой времени и длительными сроками поставки материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией.
В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства NN.ru пообещали, что дорога по улице Самаркандской будет построена в соответствии с требованиями и в срок. Действие контракта заканчивается в конце мая.
— Сколько же денег зарыли в землю? Мне кажется, если бы дороги делали монетами, её толщина была бы сейчас, как слой асфальта, — возмутился АлександрМ.
— На этом фото дорогу ремонтируют, или уничтожают? Так сходу и не понять, — поинтересовался Подпольщики.
А НатаТру рассказала историю:
— Открыла фотографию, подходит дочка (7 лет): «Что смотришь?» Объясняю: «Вот, построили новую дорогу, а на дороге уже яма появилась». Дочка немножко подумала. «Наверное, метеорит упал, — и после небольшой паузы уточнила. метеорит забрали учёные, а яма осталась!» Мне кажется, это неплохая версия. Дарю её строителям, пусть пользуются, мне не жалко.
Жители Мещеры испытывают массу неудобств после перекрытия Самаркандской. Между ними и объезжающими пробки водителями началась настоящая война.
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