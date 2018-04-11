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Москвичи увидят ежей и кротов
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Москвичи увидят ежей и кротов 

Мослента 1 час назад
Фото: РИАМО
Москвичи смогут увидеть ежей и кротов на особо охраняемых природных территориях столицы в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе государственного природного бюджетного учреждения «Мосприрода», передает агентство «Москва».
«После таяния снега на особо охраняемых природных территориях чаще всего из зверей можно встретить представителей отряда насекомоядных: ежей и кротов. Их появления из укрытий можно ожидать со дня на день. Еще один представитель отряда насекомоядных, а именно кутора, активна в течение всего года. Ее можно заметить вдоль водотоков, где она охотится на рыб и моллюсков», — рассказали в учреждении.
Там отметили, что звери и птицы готовятся к периоду размножения. У белок можно наблюдать активное поведение, обусловленное периодом гона. А бобры уже ожидают «прибавления семейства». Серая неясыть уже вывела своих птенцов, а ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник приступили к высиживанию яиц.
Ранее сообщалось, что в столичных парках и лесах появились первые комары и первоцветы. Скворцы и грачи тоже вернулись в Москву. Последние перелетные птицы появятся в столичном регионе только в мае.
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