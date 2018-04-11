«КП»: Правила выживания в Колумбии для Ирины Геращенко

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко улетела с коллегами в Колумбию . Путь не близкий, но цели поездки полезные: «изучение опыта реинтеграции и инклюзивного постконфликтного диалога».

Поездка финансируется за счет организаторов, из бюджета ВР на этот визит деньги не тратятся, — сразу пресекла возможные спекуляции Ирина.

Спекуляции не пресеклись, но направились в другое русло.

— Колумбия — страна №1 по добыче изумрудов. Можно выгодно купить колечко под ваш дипломатический паспорт, — сострила бывший глава пресс-службы прокуратуры Киева журналист Алена Яхно.

Изумруды!? А мы-то, грешным делом, считали Колумбию страной №1 по производству кокаина… Какой постыдный пробел в образовании! Кстати, а сама Ирина Геращенко что знает о стране, в которую полетела? Чтобы не стать жертвой распространенных заблуждений, а также помочь Ирине лучше понять колумбийцев, «КП» в Украине " публикует семь полезных правил для посещения этой страны.

1. Главное правило, которое Ирина должна усвоить, сойдя в Колумбии с трапа самолета, — правило депутатского иммунитета. Он бесполезен в джунглях Амазонки. И в трущобах Боготы . И в половине страны. И особенно ночью. И если подсвечивать себе дорогу последним айфоном.

2. Искусство спора в Колумбии имеет свои отличия от украинского. Здесь никто не спорит с полицией и вооруженными преступниками. Первая вас арестует, а второй застрелит. Но зная, как спорят наши депутаты, есть огромная вероятность того, что полицейский не станет их арестовывать, а тоже застрелит.

3. Если таксист везет вас по джунглям, уверяя «срежем путь через лесок, так короче и дешевле»— вас похитили.

4. Ирине не следует обижаться, если местные жители назовут ее обезьяной. Как уверяют туристические порталы, так колумбийцы величают рыжих и блондинов. Якобы это не оскорбление, а нежная похвала и симпатия. Но если с криком «С животными нельзя!» не пускают в гостиницу, значит, все-таки оскорбление.

5. Какие сувениры можно привезти из Колумбии? Изумруды, сигары, кофе, вирус Зика и лихорадку Денге.

6. Если в ресторане вас станут уверять, что высшей признательностью повару за вкусно сваренный «айяхо» служит чисто вылизанная тарелка — это чушь.

7. Колумбийцы говорят на испанском. Вот несколько фраз, которые понадобятся Ирине: Puedo acariciar tu anaconda? (Можно погладить вашу анаконду?). Hryvnia es necesario? (Гривны нужны?). Esta no es mi cocaina! (Это не мой кокаин).

А если серьезно?

На самом деле Украине действительно есть чему поучиться у Колумбии. Вооруженные конфликты для страны — обычное дело. Но настоящая широкомасштабная гражданская война шла с 1960 года. Ее жертвами стали более 200 тысяч человек, львиная доля — это мирное население. Около 45 тысяч числятся пропавшими без вести, свыше 5 миллионов стали беженцами. Начиная с 2012 года и по 2016 год между правительством и повстанцами велись активные переговоры, которые увенчались подписанием мирного договора. Повстанцы сложили оружие.

Именно этот документ может представлять интерес для Украины в разрезе как расследований преступлений, совершенных во время военного конфликта, так и особенностей амнистии его участников.

И хотя в Колумбии по-прежнему опасно — война закончена.

Эд Бакканский

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