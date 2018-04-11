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Министр строительства Нижегородской области получил представление от прокуратуры
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Министр строительства Нижегородской области получил представление от прокуратуры 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров получил представление от прокуратуры за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Как выяснилось в ходе проверки, через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в 2017 и 2018 годах в министерство строительства поступило 28 обращений от нижегородцев. Однако ответы на 19 из них до сих пор не даны, сведения об их рассмотрении также не представлены.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура Нижегородской области внесла министру Сырову представление. Сейчас оно находится на рассмотрении.
Напомним, прокуратура требует убрать торговые павильоны рынка «Народный».
Фото: ibs-nn
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