Министр строительства Нижегородской области получил представление от прокуратуры

Как выяснилось в ходе проверки, через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в 2017 и 2018 годах в министерство строительства поступило 28 обращений от нижегородцев. Однако ответы на 19 из них до сих пор не даны, сведения об их рассмотрении также не представлены.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Нижегородской области внесла министру Сырову представление. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Напомним, прокуратура требует убрать торговые павильоны рынка «Народный».

Фото: ibs-nn