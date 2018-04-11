Министр строительства Нижегородской области получил представление от прокуратуры 

Министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров получил представление от прокуратуры за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Как выяснилось в ходе проверки, через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в 2017 и 2018 годах в министерство строительства поступило 28 обращений от нижегородцев. Однако ответы на 19 из них до сих пор не даны, сведения об их рассмотрении также не представлены.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура Нижегородской области внесла министру Сырову представление. Сейчас оно находится на рассмотрении.
Напомним, прокуратура требует убрать торговые павильоны рынка «Народный».
Фото: ibs-nn