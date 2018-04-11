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В Бельгии 96-летний священник получил год тюрьмы за разврат
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В Бельгии 96-летний священник получил год тюрьмы за разврат 

РИА Новости 2 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 11 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Уголовный суд бельгийского города Левен приговорил 96-летнего католического священника Питера Х. к 12 месяцам лишения свободы за совершение развратных действий по отношению к 16-летнему подростку, сообщает агентство Belga.
В ходе судебного процесса выяснилось, что в 1998 году священнослужителя уже судили за эксгибиционизм и развратные действия, но вынесение приговора тогда отложили, назначив пастору пятилетний испытательный срок.
После того как информация об этом дошла до католического ордена Салезианцев, к которому принадлежал Питер Х., он был огражден от контактов с несовершеннолетними. Однако два года назад в ходе празднования ухода священника на покой, устроенного жителями населенного пункта Ауд-Хеверлее, где он проживал, пастор не смог удержать себя от нового соблазна.
Проблема, уходящая в прошлое
В 2012–2015 годах свыше одной тысячи жителей королевства подали в бельгийский епископат и специально созданную парламентскую комиссию жалобы на развратные действия священнослужителей, что нанесло тяжелый удар по авторитету Католической церкви.
Подавляющее большинство показаний пострадавших, решившихся заявить о сексуальных домогательствах, которым они подверглись, относятся к 70-80 годам прошлого столетия. Примерно одной трети подавших жалобы в то время было менее десяти лет. Рассказать о том, что они пережили, эти люди решились только 30-40 лет спустя.
Как сообщала местная пресса, из подозреваемых в педофилии священников сегодня живы лишь около 28%, и срок давности уголовного преследования для большинства из них уже истек.
Тем не менее, для расследования развратных действий священнослужителей в Бельгии была создана специальная парламентская комиссия, глава которой предложила наложить на Католическую церковь финансовые санкции в связи со скандалом.
Бельгийский епископат со своей стороны согласился выплачивать компенсации в размере до 25 тысяч евро прихожанам, подвергшимся в детстве сексуальному насилию со стороны священников.
Был принят новый кодекс церковной этики, который в частности предусматривает, что будущие священники обязаны проходить психологические тесты на склонность к педофилии. В целях предотвращения случаев сексуальных домогательств к детям бельгийский епископат решил отправлять молодых священнослужителей на специальные психологические курсы.
Как свидетельствовали ранее обнародованные данные центра социально-политических исследований CRISP, католицизм, являющийся доминирующей конфессией в Бельгии, теряет последователей, а католические религиозные обряды утрачивают популярность среди населения.
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