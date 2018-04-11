Екатеринбург лишится одной из центральных улиц

Движение будет перекрыто почти на неделю, об этом сообщает в среду, 11 апреля, «АиФ-Урал»

Ограничения вновь коснутся улицы Горького. Движение будет перекрыто от Энгельса до Карла Маркса с 12 по 18 апреля. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в это время будет производиться монтаж фасада здания на Горького, 57.

Транспортные потоки на время перекрытия будут направлены по улицам Карла Маркса, Энгельса и Гоголя.

Напомним, в начале марта движение на улице Горького было перекрыто в районе дома №14а. Тогда из-за работ пришлось ввести двустороннее движение на улице Карла Маркса и Гоголя — от Карла Маркса до Энгельса.