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Екатеринбург лишится одной из центральных улиц
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Екатеринбург лишится одной из центральных улиц 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Движение будет перекрыто почти на неделю, об этом сообщает в среду, 11 апреля, «АиФ-Урал».
Ограничения вновь коснутся улицы Горького. Движение будет перекрыто от Энгельса до Карла Маркса с 12 по 18 апреля. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в это время будет производиться монтаж фасада здания на Горького, 57.
Транспортные потоки на время перекрытия будут направлены по улицам Карла Маркса, Энгельса и Гоголя.
Напомним, в начале марта движение на улице Горького было перекрыто в районе дома №14а. Тогда из-за работ пришлось ввести двустороннее движение на улице Карла Маркса и Гоголя — от Карла Маркса до Энгельса.
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