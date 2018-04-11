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Поджигатель многоэтажек в Тобольске сел на 5 лет
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Поджигатель многоэтажек в Тобольске сел на 5 лет 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В Тобольске суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, который устроил поджоги в трех 16-этажках. Он проведет 5 лет 3 месяца в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.
По данным следствия, 29 августа 2017 года пьяный мужчина зашел в подъезд дома №31 в 15 микрорайоне. Он поджег бумагу, а ею — кабели слаботочных сетей в электрощитовых. Подобным образом он поступил в ночь на 30 августа и в двух соседних домах. Из-за сильного задымления более 300 человек были вынуждены эвакуироваться.
В течение трех месяцев электроснабжение многоэтажек осуществлялось по аварийной линии. ЧП привели в негодность кабели ряда интернет-провайдеров, кабели электроснабжения, домофонной связи, эфирного телевидения, пожарной сигнализации.
Подсудимый вину признал.
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