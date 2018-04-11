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В трех районах Саратовской области осложнилась паводковая ситуация
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В трех районах Саратовской области осложнилась паводковая ситуация 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В регионе паводковая ситуация находится под контролем ГУ МЧС и чиновников. Губернатор Валерий Радаев поручил принять оперативные меры в связи с осложнением паводковой обстановки в трёх районах области.
Вешние воды не успевают впитываться в почву, и в связи с нарастанием температурного режима и повышением уровня воды в реках за прошедшие сутки осложнилась паводковая ситуация в муниципальных районах Саратовской области.
Губернатор поставил задачу взять на особый контроль ситуацию в Романовском, Петровском и Аткарском районах.
Валерий Радаев поручил оперативно выехать на место зампредам Правительства области, чтобы на месте координировать работу всех служб: Александру Буренину — в Аткарский район, Василию Разделкину — в Петровский район, Алексею Стрельникову — в Романовский район.
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