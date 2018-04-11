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Гладких прокомментировал идею запретить несанкционированное подключение к газопроводу
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Гладких прокомментировал идею запретить несанкционированное подключение к газопроводу 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Законопроект о запрете несанкционированного подключения к газопроводу в первую очередь направлен не на наказание граждан за незаконные врезки, а на предупреждение подобных деяний, сообщил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.
«Законопроект о запрете несанкционированного подключения к газопроводу, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, является эффективной превентивной мерой против таких незаконных деяний. Документ предусматривает уголовную ответственность за незаконные врезки, но только в случае рецидива — изначально за такие деяния будет наступать административная ответственность», — пояснил Гладких.
По словам депутата, своевременность инициативы обусловлена возросшей частотой появления проблем, связанных с незаконными врезками россиян в газопроводы по всей стране. «Такие действия ведут к рискам для жизни и здоровья граждан, к ухудшению экологической ситуации, к ущербу собственников этих объектов», — отметил он.
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