Гладких прокомментировал идею запретить несанкционированное подключение к газопроводу

Законопроект о запрете несанкционированного подключения к газопроводу в первую очередь направлен не на наказание граждан за незаконные врезки, а на предупреждение подобных деяний, сообщил « Парламентской газете » член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких

«Законопроект о запрете несанкционированного подключения к газопроводу, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, является эффективной превентивной мерой против таких незаконных деяний. Документ предусматривает уголовную ответственность за незаконные врезки, но только в случае рецидива — изначально за такие деяния будет наступать административная ответственность», — пояснил Гладких.

По словам депутата, своевременность инициативы обусловлена возросшей частотой появления проблем, связанных с незаконными врезками россиян в газопроводы по всей стране. «Такие действия ведут к рискам для жизни и здоровья граждан, к ухудшению экологической ситуации, к ущербу собственников этих объектов», — отметил он.