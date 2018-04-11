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Юнибусы ищут клиентов в Арабских эмиратах
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Юнибусы ищут клиентов в Арабских эмиратах 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Как отметил генеральный конструктор SkyWay Анатолий Юницкий, на Ближнем Востоке была впервые показана техника, которая недавно прошла сертификацию в России.
На юнибайк и юнибус сертификаты были выданы ООО «НТЦ НИИ Горэлектротранспорта», аккредитованным при Минтрансе России. В соответствии с процедурой был проверен весь комплект оборудования подвижного состава, включая тяговый привод, систему управления и накопитель энергии. Испытания проводились по специальным методикам, разработанным сертифицирующей организацией для электрифицированного колесного транспорта.
Напомним также, что в декабре 2017 года ЗАО «Струнные технологии» подписало соглашение о комплексном сотрудничестве с МИИТом, где была дана предварительная оценка перспектив развития струнно-рельсового транспорта эстакадного типа SkyWay.
После первичного тестирования некоторые из характеристик транспорта были оптимизированы. По словам А. Юницкого, сертификация в России приблизила струнный транспорт к заказчикам. Правда, пока потенциальные клиенты по-прежнему раздумывают о целесообразности заключения контрактов. От сертификата до практического воплощения идей еще очень длинный путь.
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