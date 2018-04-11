Юнибусы ищут клиентов в Арабских эмиратах

Как отметил генеральный конструктор SkyWay Анатолий Юницкий, на Ближнем Востоке была впервые показана техника, которая недавно прошла сертификацию в России

На юнибайк и юнибус сертификаты были выданы ООО «НТЦ НИИ Горэлектротранспорта», аккредитованным при Минтрансе России. В соответствии с процедурой был проверен весь комплект оборудования подвижного состава, включая тяговый привод, систему управления и накопитель энергии. Испытания проводились по специальным методикам, разработанным сертифицирующей организацией для электрифицированного колесного транспорта.

Напомним также, что в декабре 2017 года ЗАО «Струнные технологии» подписало соглашение о комплексном сотрудничестве с МИИТом, где была дана предварительная оценка перспектив развития струнно-рельсового транспорта эстакадного типа SkyWay.

После первичного тестирования некоторые из характеристик транспорта были оптимизированы. По словам А. Юницкого, сертификация в России приблизила струнный транспорт к заказчикам. Правда, пока потенциальные клиенты по-прежнему раздумывают о целесообразности заключения контрактов. От сертификата до практического воплощения идей еще очень длинный путь.