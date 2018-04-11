Седокова раскрыла в дочери талант фотографа

Певица Анна Седокова опубликовала в Инстаграме серию снимков, которые ее дочь Моника сделала во время отдыха на пляже.

Певица призналась, что отдыхать с детьми — невероятное счастье. Во время посещения пляжа ее дочь Моника, которой исполнилось 6 лет, сделала несколько фото мамы, но ребенок выбрал достаточно странные ракурсы. В результате на фото появилась половина тела Анны Седоковой, пальцы дочери, которые вышли на первый план композиции, и красивые здания, построенные прямо около пляжа.

"Спасибо великолепному гуру фотографии — Монике, за эти безупречно выстроенные по композиции художественные работы! Хочу ещё заказать фотосессию!" — пошутила Седокова.

Поклонники отметили, что снимки действительно получились шедевральными, а ее дочь — «фотограф от Бога», поэтому ей обязательно нужно развивать свой талант в будущем.