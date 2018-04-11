Белоснежная хаски по кличке Майли: до спасения и год после. Удивительное исцеление!

Когда её нашли на мусорной свалке, она была очень больна. Кожу и шерсть поразила инфекция. Еще бы немного, и собака погибла бы. Но вдруг пришло спасение, и она сама запрыгнула в машину. Спасатели службы «Hope for Paws» вывезли беднягу с мусорки, накормили, полечили. Майли отсыпалась три дня не только по физическим причинам. Она устала эмоционально — устала быть отверженной.

В приюте для собак Майли нашла друга — маленького брошенного Фрэнки, которого тоже нашли в каком-то туннеле. Он из мусора сделал себе гнездо и жил в нем. Когда чихуахуа привезли в приют, он был по-прежнему необщителен. Фрэнки открылся лишь Майли. Он зализывал её раны и они спали в обнимку.

А потом Майли вылечилась и нашла хозяйку. Теперь она белоснежная красавица и живет в уютном доме с бассейном в хорошей семье. И, конечно, она помнит своего спасителя. Это Эльдад Хагар (Eldad Hagar), основатель проекта Hope For Paws. За 8 лет существования проект нашел семьи сотням животных.