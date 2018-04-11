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Подразделение Нью-Йоркской товарной биржи ограничило поставки алюминия UC Rusal
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Подразделение Нью-Йоркской товарной биржи ограничило поставки алюминия UC Rusal 

Ведомости 50 минут назад
Фото: Северпост
Comex, подразделение Нью-Йоркской товарной биржи по металлам, отозвала разрешение на регистрацию и поставку определенных брендов алюминия, которые добывает компания UC Rusal (основной владелец — Олег Дерипаска). Об этом говорится в сообщении биржи.
Алюминий всех 11 обращавшихся на Нью-Йоркской товарной бирже брендов UC Rusal и гарантии, выданные по ним, не могут быть поставлены по фьючерсным контрактам, пояснила Comex. В то же время сейчас на складах Comex нет алюминия российской компании, отметила биржа.
Среди перечисленных «дочек» UC Rusal, которые затрагивает решение биржи, — Богословский, Кандалакшский, Надвоицкий заводы по производству алюминия, а также заводы в Братске, Иркутске, Красноярске и других городах.
Ранее Лондонская биржа металлов (LME) также сообщила, что с 17 апреля временно ограничивает торговлю металлами российской компании в связи с санкциями США. Решения приняты после того, как компания Дерипаски 6 апреля была включена в американский санкционный SDN-лист.
11 апреля Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что UC Rusal попросила своих клиентов расплачиваться в евро, а не в долларах, чтобы обойти новые санкции США. Собеседники указывали, что клиенты российской компании постепенно переходят на оплату в евро, но на нужно больше времени. В UC Rusal эту информацию агентству никак не прокомментировали.
После попадания Дерипаски и его компаний в санкционный список США цена их акций упала на всех биржах. UC Rusal предупреждал о возможности технических дефолтов по части кредитных обязательств и просил клиентов приостановить платежи. Позже некоторые зарубежные инвестиционные банки ограничили для своих клиентов покупку акций компании.
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