Месячник по благоустройству начнется в Клину 14 апреля с парада коммунальной техники

Месячник по благоустройству стартует в Клину 14 апреля с парада коммунальной техники, сообщила Клинскому информагентству глава городского округа Клин Алена Сокольская

«Месячник по благоустройству пройдет в Клину с 14 апреля по 14 мая. Откроет его традиционный парад коммунальной техники. На площадке у городского парка культуры и отдыха «Сестрорецкий» будут выставлены порядка 50 основных образцов техники: краны, автовышки, дорожные грейдеры, мусоровозы, трактора с комплектами навесного оборудования от автощеток до погрузчиков», — сказала Сокольская.

По ее словам, планируется, что в мероприятии примут участие более тысячи человек. После парада коммунальная техника будет сразу же направлена на уборку городских общественных пространств. Сокольская добавила, что парк коммунальной техники в Клину ежегодно обновляется в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье».

По данным агентства, в 2017 году Клин получил от губернатора 12 единиц новой техники: снегопогрузчик, автовышки, мини-погрузчики. Всего в коммунальном автопарке Клина сейчас более 200 единиц машин разного функционала.