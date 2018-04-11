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Месячник по благоустройству начнется в Клину 14 апреля с парада коммунальной техники
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Месячник по благоустройству начнется в Клину 14 апреля с парада коммунальной техники 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Месячник по благоустройству стартует в Клину 14 апреля с парада коммунальной техники, сообщила Клинскому информагентству глава городского округа Клин Алена Сокольская.
«Месячник по благоустройству пройдет в Клину с 14 апреля по 14 мая. Откроет его традиционный парад коммунальной техники. На площадке у городского парка культуры и отдыха «Сестрорецкий» будут выставлены порядка 50 основных образцов техники: краны, автовышки, дорожные грейдеры, мусоровозы, трактора с комплектами навесного оборудования от автощеток до погрузчиков», — сказала Сокольская.
По ее словам, планируется, что в мероприятии примут участие более тысячи человек. После парада коммунальная техника будет сразу же направлена на уборку городских общественных пространств. Сокольская добавила, что парк коммунальной техники в Клину ежегодно обновляется в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье».
По данным агентства, в 2017 году Клин получил от губернатора 12 единиц новой техники: снегопогрузчик, автовышки, мини-погрузчики. Всего в коммунальном автопарке Клина сейчас более 200 единиц машин разного функционала.
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