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СМИ: хуситы нанесли авиаудары по аэропорту и объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии
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СМИ: хуситы нанесли авиаудары по аэропорту и объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Мятежники-хуситы (сторонники движения «Ансар Аллах») нанесли авиудары по аэропорту и предприятиям нефтяной компании Saudi Aramco, расположенным на территории Саудовской Аравии. С таким утверждением выступил в среду телеканал Al-Manar.
По его информации, для атаки использовались беспилотные летательные аппараты. Обстрелам подверглись Международный аэропорт Абха в провинции Асир, а также объекты Saudi Aramco в провинции Джизан.
Ущерб, полученный в результате нападения, пока не известен. Официальной реакции или комментариев из Эр-Рияда пока не поступало.
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