В Кирове мужчина избил и ограбил посетителя бара: устанавливается личность

В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Кирову обратился 42-летний кировчанин, который рассказал о его ограблении в одном из баров города.

По словам мужчины, в туалете заведения другой посетитель избил его и забрал деньги в сумме около 4 тысяч рублей.

Приметы злоумышленника: на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 175-180 сантиметров. На голове темные волосы, небольшая борода.

Был одет в темно-синюю куртку с мехом на капюшоне, темные болоньевые штаны, черные зимние ботинки.

Если вам что-либо известно о личности и местонахождении мужчины, просим сообщить по телефонам: 77-76-05, 64-52-09 или 02.