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В Кирове мужчина избил и ограбил посетителя бара: устанавливается личность
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В Кирове мужчина избил и ограбил посетителя бара: устанавливается личность 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Кирову обратился 42-летний кировчанин, который рассказал о его ограблении в одном из баров города.
По словам мужчины, в туалете заведения другой посетитель избил его и забрал деньги в сумме около 4 тысяч рублей.
Приметы злоумышленника: на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 175-180 сантиметров. На голове темные волосы, небольшая борода.
Был одет в темно-синюю куртку с мехом на капюшоне, темные болоньевые штаны, черные зимние ботинки.
Если вам что-либо известно о личности и местонахождении мужчины, просим сообщить по телефонам: 77-76-05, 64-52-09 или 02.
Фото — скриншот видео УМВД по Кировской области
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