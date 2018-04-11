Первые спутники OneWeb запустят на «Союзе» с космодрома Куру в 2018 году

"Первый запуск космических аппаратов OneWeb из Гвианского космического центра запланирован на вторую половину 2018 года", — сказал он.

OneWeb Satellites — совместный проект компаний Airbus и OneWeb. Для серийного производства спутников OneWeb в 2017 году была открыта линия сборки в Тулузе Франция ). Предприятие занимает территорию в 4,6 тысячи квадратных метров и будет осуществлять валидацию процессов сборки спутников OneWeb. Аппараты будут собираться на производственной линии с использованием современных технологий автоматизации и испытательного оборудования, которые позволят сократить время сборки.

Позднее на основе этого завода будет создано более крупного предприятия OneWeb в штате Флорида, США

На стадии серийного производства спутники будут выводиться на орбиту каждый 21 день, что позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет пользователям по всей планете. Это будет самая масштабная кампания по запуску спутников в мире.

Производство мини-спутников OneWeb также установит новые стандарты в области экономической эффективности эксплуатации спутников, направленных на решение широкого спектра задач: от исследования Земли до обеспечения связи.

Всего в 2018 году компания Airbus планирует вывод на орбиты сразу нескольких инновационных телекоммуникационных аппаратов: от крупных спутников высокой мощности с электрическими двигателями до компактных аппаратов массового производства, которые станут частью группировки из 900 спутников и позволят обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.