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Первые спутники OneWeb запустят на «Союзе» с космодрома Куру в 2018 году
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Первые спутники OneWeb запустят на «Союзе» с космодрома Куру в 2018 году 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Первые спутники для обеспечения широкополосного доступа в интернет пользователям по всему миру OneWeb будут выведены на орбиту ракетой «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане во второй половине 2018 года, сообщил РИА Новости врио генерального директора предприятия-изготовителя этого носителя, самарского РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов.
"Первый запуск космических аппаратов OneWeb из Гвианского космического центра запланирован на вторую половину 2018 года", — сказал он.
OneWeb Satellites — совместный проект компаний Airbus и OneWeb. Для серийного производства спутников OneWeb в 2017 году была открыта линия сборки в Тулузе (Франция). Предприятие занимает территорию в 4,6 тысячи квадратных метров и будет осуществлять валидацию процессов сборки спутников OneWeb. Аппараты будут собираться на производственной линии с использованием современных технологий автоматизации и испытательного оборудования, которые позволят сократить время сборки.
Позднее на основе этого завода будет создано более крупного предприятия OneWeb в штате Флорида, США.
На стадии серийного производства спутники будут выводиться на орбиту каждый 21 день, что позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет пользователям по всей планете. Это будет самая масштабная кампания по запуску спутников в мире.
Производство мини-спутников OneWeb также установит новые стандарты в области экономической эффективности эксплуатации спутников, направленных на решение широкого спектра задач: от исследования Земли до обеспечения связи.
Всего в 2018 году компания Airbus планирует вывод на орбиты сразу нескольких инновационных телекоммуникационных аппаратов: от крупных спутников высокой мощности с электрическими двигателями до компактных аппаратов массового производства, которые станут частью группировки из 900 спутников и позволят обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.
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