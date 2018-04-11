Ещё
Суд постановил, что Apple должна полмиллиарда «патентному троллю»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд постановил, что Apple должна полмиллиарда «патентному троллю» 

Вести.Ru 25 минут назад
Фото: Вести.Ru
Федеральный суд штата Техас в США предписал Apple выплатить свыше полумиллиарда долларов в качестве компенсации за нарушение авторских прав, принадлежащих VirnetX. Производителя «айфонов» признали виновным в использовании патентов, связанных с видеочатом FaceTime и мобильным мессенджером iMessage.
Вражда между этими компаниями идет уже восемь лет. Первый иск VirnetX подала еще в 2010 году, обвинив создателя i-устройств в нарушении четырех патентов, имеющих отношение к интернет-коммуникациям. Фирма многократно подавала иски: в 2012 году, например, суд также признал Apple виновной, и распорядился компенсировать VirnetX около $368 миллионов Однако из-за последующих апелляций выплата штрафа была отложена.
В октябре 2017-го VirnetX вновь выиграла в суде у Apple $439,7 миллиона, но и это решение было впоследствии отменено. Бизнес этой компании целиком строится вокруг владения патентов на те или иные технологии. В прошлом VirnetX уже вела судебные тяжбы с такими IT-гигантами, как Microsoft и Cisco.
Фирма в основном судится в восточном Техасе — штате, дружелюбном к «патентным троллям», где связанные с интеллектуальной собственностью иски имеют более высокие шансы на успех. Как сообщает Bloomberg, глава VirnetX Кендалл Ларсен назвал сумму ущерба, причиненного продажами Apple свыше 400 миллионов устройств, «справедливым». Юристы i-компании от комментариев отказались.
Скорее всего, решение суда о выплате $502,6 миллиона также будет отменено.
Вести.Ru: последние новости
Кремль не приемлет трамповской twitter-дипломатии Русал - это еще не финал Минобороны РФ передало историкам не публиковавшиеся документы по концлагерю Собибор
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля149
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня47
Заявления России о новом оружии встревожили США240
В Кремле прокомментировали заявление Трампа180
Путин прокомментировал мировую обстановку466
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение