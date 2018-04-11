60-летняя Шэрон Стоун опубликовала фото в купальнике и вызвала восторг у своих подписчиков

Шэрон Стоун Знаменитая актриса Шэрон Стоун в свои 60 лет может похвастаться прекрасной формой — она стройна, подтянута и легко может дать фору многим своим молодым коллегам. Вчера в своем Instagram звезда опубликовала снимок, на котором она сидит в купальнике в позе лотоса и читает книгу.

«Очень красивое тело», «красавица» — это лишь малая часть комплиментов, которыми осыпали звезду ее подписчики. И с ними, уверены, согласился возлюбленный звезды — 41-летний итальянец Анджело Боффа, с которым актриса встречается с начала года (и даже, поговаривают, собирается за него замуж).

Анджело Бофф и Шэрон Стоун Кстати, на фото Стоун запечатлена без грамма косметики. Снимки без макияжа в ее Instagram появляются не так уж и редко, что, безусловно, для знаменитости такого масштаба является довольно смелым поступком.