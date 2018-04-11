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В Ростехнадзоре рассказали о восстановительных работах на руднике «Мир»
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В Ростехнадзоре рассказали о восстановительных работах на руднике «Мир» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Восстановление работы рудника «Мир» компании «Алроса» может занять 5-7 лет, сообщил в интервью РИА Новости глава Ростехнадзора Алексей Алешин.
"По мнению специалистов отраслевых управлений Ростехнадзора и экспертного сообщества, восстанавливать и продолжать отработку оставшихся балансовых запасов Мирнинского месторождения алмазов необходимо в обязательном порядке", — сказал Алешин.
"По разным оценкам, учитывая большой объем предпроектных работ, а также крайне сложные горно-геологические условия, срок восстановления рудника «Мир» может составить 5-7 лет", — добавил глава ведомства.
По словам Алешина, затраты на восстановление рудника без учета анализа фактического состояния всей подземной инфраструктуры подсчитать крайне затруднительно. «Окончательная сумма затрат на устранение последствий аварии будет определена позднее, по итогам совещания с привлечением представителей финансовых структур, экспертного и научного сообщества», — добавил он.
На прошлой неделе генеральный директор «Алросы» Сергей Иванов заявил, что восстановление работы рудника «Мир» займет не менее 7 лет.
Прорыв воды на руднике «Мир» в августе 2017 года привел к затоплению шахты. Ростехнадзор пришел к выводу, что основными причинами аварии стали нарушения в проектных решениях и правил промышленной безопасности. Экономический ущерб был оценен ведомством в 10,216 миллиарда рублей. «Алроса» заявляла о заинтересованности в восстановлении работы шахты, но окончательное решение по этому вопросу может быть принято в 2018 году, после того как руководство компании взвесит все «за» и «против».
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