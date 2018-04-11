Жена больного раком Караченцова объявила об уходе от актера

Людмила Поргина прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг ее мужа, актера Николая Караченцова после откровений бывшей балерины Елены Дмитриевой . Танцовщица на всю страну рассказала о том, будто на протяжении 20 с лишним лет тайно встречалась с артистом. В качестве доказательств Елена предъявила аудиозапись голоса Караченцова. их общее фото и даже простынь, на которой тот якобы спал.

"Мы сейчас в Израиле, лечимся. У Коли четвертая стадия рака, мы боремся за его жизнь. Да, мы слышали про откровения балерины. По этому поводу вместе с Колей хохотали в голос. Представляете, он даже ее не знает. Не помнит вообще, кто она такая!" — заявила супруга Караченцова.

Артистка разбила все вещественные доказательства, предъявленные танцовщицей.

"Знаете, Коля всегда наговаривал много чего на наш автоответчик. Можно было нам на домашний позвонить и услышать его голос. Он мог сказать на автоответчик: "Это я, я приехал". И приветствия, и шутки. Она могла просто записать это все с нашего телефона. А уж то, что она показала простынку, якобы любимую Колину, — вообще за гранью. Дешево, противно! Она выдает желаемое за действительное. Показывает фотографии в обнимку с Караченцовым — да сколько таких фотографий с разными поклонницами!" — отметила Поргина.

Жена артиста уверена, что если бы роман Караченцова и Дмитриевой действительно длился несколько десятилетий, как та утверждает, она бы точно заметила.

"Это огромный кусок нашей жизни. Неужели бы я не заметила, что у него кто-то там на стороне? Да у него на морде бы было все написано! Как ни скрываешь, супруга все чувствует. Коля был и есть замечательный человек и муж, благородный и честный", — сказала жена актера.

По словам Поргиной, если бы Караченцов был настолько влюблен, он бы оставил семью.

"Коля — сильный человек. Это он создает счастье в семье, не я. Я просто подпорка, палка для поддержки…" — призналась актриса.

Кстати, когда-то именно Людмила Поргина уходила от Николая Караченцова.