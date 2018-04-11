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Бесстрашный вороненок отщипнул кусок меха с зада панды для гнезда
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Бесстрашный вороненок отщипнул кусок меха с зада панды для гнезда 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Китае ворона выдернула клок с зада панды ради строительства гнезда. На снимок обратило внимание издание Daily Mail.
Фотография была сделана 9 апреля в пекинском зоопарке. Туристы, оказавшиеся свидетелями зрелища, утверждают, что отдыхавшая на деревянном помосте панда никак не отреагировала на поведение птицы. Вороненок выдирал пух, пока полностью не заполнил им свой клюв, а потом взлетел на ближайшее дерево, где вил себе гнездо. Он совершил несколько вылазок, но бамбуковый медведь так и продолжал безучастно лежать.
Пользователи китайской социальной сети Weibo похвалили птицу за смелость и разборчивость и пошутили, что ее гнездо, должно быть, одно из самых дорогих в мире.
В конце января сообщалось о семимесячной панде Сян Сян, которой приходится красоваться в вольере по семь часов в день, чтобы позволить всем посетителям японского зоопарка полюбоваться на нее. Число желающих посмотреть на детеныша редкого животного было столь большим, что администрация зоосада разрешала проводить у его вольера всего две минуты, чтобы избежать давки.
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