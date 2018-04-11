В Удмуртии медиков с инвалидностью вынуждают увольняться

В центре скандала оказалась городская больница № 6. Сотрудников медучреждения, которые имеют инвалидность, пригласили в отдел кадров «на беседу» и предложили уволиться по собственному желанию, Отказы руководство больницы не принимает и грозит уволить медиков по статье.

Персонал уже обратился в межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Действие». Его сопредседатель Андрей Коновал уверен, что действия руководства медучреждение незаконны, скорее всего оно стремится таким образом оптимизировать штат. Профсоюз уже поддержал удмуртских врачей и намерен подготовить обращение к главе республики Александру Бречалову