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В Удмуртии медиков с инвалидностью вынуждают увольняться
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В Удмуртии медиков с инвалидностью вынуждают увольняться 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В центре скандала оказалась городская больница № 6. Сотрудников медучреждения, которые имеют инвалидность, пригласили в отдел кадров «на беседу» и предложили уволиться по собственному желанию, Отказы руководство больницы не принимает и грозит уволить медиков по статье.
Персонал уже обратился в межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Действие». Его сопредседатель Андрей Коновал уверен, что действия руководства медучреждение незаконны, скорее всего оно стремится таким образом оптимизировать штат. Профсоюз уже поддержал удмуртских врачей и намерен подготовить обращение к главе республики Александру Бречалову.
«ФедералПресс» будет следить за развитием событий.
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