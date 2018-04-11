Открыт прием работ на IX Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд»

«Новый Взгляд» — это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы, реализуемый с 2009 года. Конкурс предоставляет возможность молодежи, вне зависимости от социального статуса и положения, выразить свое отношение к актуальным проблемам в обществе и показать пути их решения.

Организатором и федеральной дирекцией конкурса является Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».

По словам Основателя конкурса, президента Фонда «Мир молодежи» Евгения Мартынова , конкурс «Новый Взгляд» — это уникальный инструмент, являющийся общественным срезом наиболее острых и значимых социальных проблем современного общества, которые волнуют молодое поколение.

Темы конкурса:

«Безопасность на транспорте — дело всех и каждого» (соорганизатор Минтранспорт) направлена на популяризацию роли не только государства, но и граждан в формировании эффективных мер, направленных на обеспечение безопасности всех видов транспорта.

«Ответственный донор» (соорганизатор ФМБА) направлена на формирование ответственного отношения к жизни человека, поскольку каждая донация может спасти чью-то жизнь. Донор должен быть здоровым, без вредных привычек. Ответственный донор не ограничивается одной донацией, он делает это постоянно, соблюдая нормы.

«Доступная и качественная медицина» направлена (соорганизатор Росздравнадзор ) на информирование граждан о правах на получение своевременной, доступной, качественной медицинской помощи. Каждый россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь, а отказ в этом — правонарушение. Если возникают спорные ситуации: нужно обратиться в администрацию больницы — затем (если вопрос не решился) — позвонить в страховую компанию. Последняя инстанция — Росздравнадзор.

«Молодежь за безопасность дорожного движения» направлена (соорганизатор Госавтоинспекция) на популяризацию соблюдения ПДД и нетерпимость общества к нарушителям. Тема призывает к недопустимости нарушений, и указывает на последствия нарушения правил дорожного движения. Участники дорожного движения должны соблюдать законопослушное поведение. В работах также могут быть учтены такие направления, как «безопасность пешеходов на пешеходных переходах» и «безопасность детей-пассажиров».

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 20 сентября 2018 года по двум номинациям — «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст участников от 14 до 30 лет. Участие — бесплатное.

Более подробную информацию можно получить на сайте конкурса по ссылке http://tvoykonkurs.ru/about/docs, в группе вконтакте https://vk.com/tvoykonkurs. Инстаграм-аккаунт проекта https://www.instagram.com/tvoykonkurs/.

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