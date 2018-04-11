Акула с ножом в голове попросила дайвера о помощи и он рискнул

Инструктор по дайвингу вел группу туристов у Каймановых островов, когда навстречу им выплыла странная акула.

Быстро уведя новичков в безопасное место, инструктор Бретт Джонсон вернулся взглянуть на акулу — ему показалось, что из ее головы торчит какая-то палка.

Завидев человека акула подплыла ближе: в верхней части туловища рыбы торчал огромный кухонный нож. Акула словно просила человека о помощи.

Бретт спокойно опустился к акуле и одним движением нож вынул. Кажется, акула даже спасибо ему сказала — по акульи, конечно.