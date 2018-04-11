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Акула с ножом в голове попросила дайвера о помощи и он рискнул
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Акула с ножом в голове попросила дайвера о помощи и он рискнул 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Инструктор по дайвингу вел группу туристов у Каймановых островов, когда навстречу им выплыла странная акула.
Быстро уведя новичков в безопасное место, инструктор Бретт Джонсон вернулся взглянуть на акулу — ему показалось, что из ее головы торчит какая-то палка.
Завидев человека акула подплыла ближе: в верхней части туловища рыбы торчал огромный кухонный нож. Акула словно просила человека о помощи.
Бретт спокойно опустился к акуле и одним движением нож вынул. Кажется, акула даже спасибо ему сказала — по акульи, конечно.
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