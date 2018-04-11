Контакт — ключ к победе

На завершившемся недавно Х Всероссийском Фестивале Школьных СМИ Редакция школьной газеты «КОНТАКТ!» и ведущий телестудии «КЛЮЧ» московской школы №1259 победили в номинациях «лучшая печатная редакция» и «лучший ведущий» соответственно. Юнкор «ВМ» пообщалась с победителями.

На пороге школы меня встречает Алексей Игоревич Журкин — заместитель директора по социализации, воспитанию и дополнительному образованию. Мы сразу в студию «КЛЮЧа» — местного телеканала. Студия довольно маленькая, но в ней как-то умещаются несколько камер со штативами, микрофоны, самодельные петлички, стол с компьютером и тремя экранами для монтажа и даже доска с локальными, школьными шуточками — как мне объяснили, для поднятия боевого духа.

Лауреат фестиваля Школьных СМИ Константин Галкин занят работой — монтирует очередной видеоролик, наверняка оскароносный. Тут же сидит, наблюдая за процессом куратор «КЛЮЧа» Семен Михайлович Бычков . Мы просим их отвлечься на несколько минут, рассказать, как проходил конкурс, и сложно ли было в нем победить.

— Нужно было просто отправить ролик на конкурс. Можно было участвовать в нескольких номинациях. Мы отправляли наш ролик еще и на другую номинацию, но там нас обошли, — рассказывает Константин Галкин.

— Всего работы прислало около ста команд, так что да, это было довольно сложно. Да еще и групповых номинаций там нет. Есть лучший ролик, лучший оператор, монтажер и вот, ведущий, — добавляет Семен Михайлович.

Прозвучал звонок с урока, и в студию подтянулись другие члены телевизионной школьной команды. Они охотно рассказывали о работе студии. Видно, ребята увлечены своим делом.

Но приходится попрощаться. На очереди — редакция газеты «КОНТАКТ!» В кабинете, где разместилась редакция, поражает обширная коллекция разных шляп и несколько настенных часов с разным временем на них. Мне рассказали, что это дань их традиции — примерно раз в год ребята ездят по малоизвестным городам, а после, в сотрудничестве с разными журналами «делают их известными».

— Вообще, наша редакция делится на старших, которые делают номер, и младших, проходящих «курс молодого бойца», скажем так. В конце года они даже получают специальное удостоверение и приносят клятву, что будут писать только о хорошем, — рассказывает руководитель «КОНТАКТа!» Владимир Ноданович Головнер.

-А о чем пишут старшие? Чем вы привлекаете читателей?

— У нас есть много интересных рубрик! Например, я веду рубрику «Десять книг, которые изменили…». В ней прошу рассказать учителей о книгах, которые их изменили. Нам потом многие говорили, что эти «топы» помогли найти что-то интересное для прочтения, — делится Настя Желтова, ученица 11 Г класса, один из авторов «КОНТАКТа!».

— А моя рубрика называется «What’s in your bag?» Я ловлю любого ученика нашей школы и прошу показать, что у него в рюкзаке, а потом пишу про интересные вещи, нашедшиеся там, вместе с историей от их хозяина, — дополняет Аня Волкова из 11 Ф.

Думаю, хорошо, что она не решила заглянуть в мой рюкзак, иначе задержались бы мы там с историями еще часа на четыре.

На прощанье мне выдают памятный значок и свежий выпуск газеты. Теперь я знаю, чем обязательно займусь по пути домой, отложив даже взятую с собой интересную книгу.