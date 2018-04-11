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«Ступени лестницы размываются, как песчаные замки»: подъем на площадь Славы не пережил зиму
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«Ступени лестницы размываются, как песчаные замки»: подъем на площадь Славы не пережил зиму 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Жители Самары пожаловались на состояние лестницы возле площади Славы. Лестница на спуске к Волжскому проспекту не пережила зиму. Об этом 63.ru сообщили местные жители.
— Ступени лестниц размываются стекающей водой, как песчаные замки. Подъемник для инвалидов погнулся, — рассказал Юрий Коноваленко.
Подъемник для инвалидов также пострадал
К обсуждению проблемы подключились жители города.
— Это явление повсеместно, где проводились подобные «улучшения» за последние годы. Около самолета на проспекте Кирова недавно были, там тоже много разрушений и деформации, — рассказала Ирина Нагрецкая.
В начале недели произошел крупный обвал плитки возле входа в Струковский сад. Похожий инцидент произошел на тротуарах около перекрестка Московского шоссе с Бубнова и на Мехзаводе. Сейчас ее восстанавливают подрядчики.
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