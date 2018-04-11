«Ступени лестницы размываются, как песчаные замки»: подъем на площадь Славы не пережил зиму

Жители Самары пожаловались на состояние лестницы возле площади Славы. Лестница на спуске к Волжскому проспекту не пережила зиму. Об этом 63.ru сообщили местные жители.

— Ступени лестниц размываются стекающей водой, как песчаные замки. Подъемник для инвалидов погнулся, — рассказал Юрий Коноваленко.

Подъемник для инвалидов также пострадал

К обсуждению проблемы подключились жители города.

— Это явление повсеместно, где проводились подобные «улучшения» за последние годы. Около самолета на проспекте Кирова недавно были, там тоже много разрушений и деформации, — рассказала Ирина Нагрецкая.

В начале недели произошел крупный обвал плитки возле входа в Струковский сад. Похожий инцидент произошел на тротуарах около перекрестка Московского шоссе с Бубнова и на Мехзаводе. Сейчас ее восстанавливают подрядчики.