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Электронная очередь заработала на Южном вокзале Калининграда
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Электронная очередь заработала на Южном вокзале Калининграда 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
С сегодняшнего дня оформление проездных документов на поезда дальнего следования в кассах Южного вокзала производится по электронной очереди, которая формируется в двух терминалах, установленных в кассовом зале вокзала. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
Сервисное меню терминала предлагает пассажирам несколько опций: запись на покупку и возврат билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском и международном сообщении, оформление проездных документов на поезда, отправляющиеся в течение ближайших 30 минут.
Важной особенностью программного обеспечения терминалов является возможность получения талона на обслуживание в приоритетном порядке маломобильных пассажиров и пассажиров, имеющих право на льготы. Это позволяет распределить пассажиров на потоки, оптимизировать работу билетных касс и сократить до минимума время оформления проездных документов.
При необходимости пассажиров консультируют сотрудники Федеральной пассажирской компании, дежурящие в здании вокзала.
В распечатываемом терминалом талоне указывается номер кассового окна, количество человек в очереди и расчётное время ожидания. Приглашение пассажира для оформления билетов в кассе производится высвечиванием номера талона на табло, расположенном над каждым кассовым окном, и дублируется на светодиодном экране.
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