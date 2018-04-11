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ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) наращивает перевалку грузов различных номенклатур после прекращения работы с углем
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ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) наращивает перевалку грузов различных номенклатур после прекращения работы с углем 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Как отмечается в сообщении стивидора, сегодня ВМРП уделяет особое внимание приему рыбных грузов. В январе-марте портом было обработано 48 судов с морепродуктами. В результате объем перевалки рыбопродукции увеличился на 14,3% по сравнению с I кварталом 2017 года и достиг 70,2 тыс. т. Положительная динамика достигнута и по работе с контейнерами. За три месяца ВМРП переработано 36,2 тыс. TEU — это на 11,6% больше, чем годом ранее.
Грузооборот порта вырос, несмотря на досрочное прекращение перевалки угля на причале №50. По условиям соглашения с администрацией Приморского края срок окончания обработки угольной продукции был намечен на 31 декабря 2018 года. Тем не менее ВМРП прекратил работу с данной номенклатурой груза на этом причале 8 февраля, переработав в текущем году всего 5,3 тыс. т угля.
В свою очередь, чтобы не терять в объемах, стивидор привлек поставщиков строительных грузов в импортном и каботажном сообщении. С начала года объем грузопотока данных направлений вырос более чем вдвое по сравнению с прошлогодним периодом.
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