Зима не отпускает. Утренний снегопад парализовал движение в Нижнем Новгороде

Дворы в Нижнем Новгороде завалило снегом. Фото из социальной сети. Зима не отпускает. Утренний снегопад парализовал движение в Нижнем Новгороде

Снегопад обрушился на Нижний Новгород. Апрельским снегом завалило все дороги в городе и области. Судя по сервису Яндекс-пробки, сегодня утром на городских магистралях образовались пробки в 7-8 баллов.

Еще вчера, 10 апреля, синоптики предупреждали об ухудшении погоды, а спасатели об усилении ветра.

По данным Гидрометцентра России, тепло вернётся в Нижегородскую область только выходным.

В ближайшие дни столбики термометров поднимутся не выше +7+9 градусов.

В социальной сети нижегородцы делятся фотографиями снежных улиц и дворов.