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Зима не отпускает. Утренний снегопад парализовал движение в Нижнем Новгороде
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Зима не отпускает. Утренний снегопад парализовал движение в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Дворы в Нижнем Новгороде завалило снегом. Фото из социальной сети. Зима не отпускает. Утренний снегопад парализовал движение в Нижнем Новгороде
Снегопад обрушился на Нижний Новгород. Апрельским снегом завалило все дороги в городе и области. Судя по сервису Яндекс-пробки, сегодня утром на городских магистралях образовались пробки в 7-8 баллов.
Еще вчера, 10 апреля, синоптики предупреждали об ухудшении погоды, а спасатели об усилении ветра.
По данным Гидрометцентра России, тепло вернётся в Нижегородскую область только выходным.
В ближайшие дни столбики термометров поднимутся не выше +7+9 градусов.
В социальной сети нижегородцы делятся фотографиями снежных улиц и дворов.
В социальной сети ходит шутка, что «сегодняшний снег — это первоапрельская шутка. Просто ее доставляла Почта России».
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