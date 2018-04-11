В правительстве обсуждают частичный отказ от историко-культурной экспертизы

"По поручению вице-премьера Дмитрия Козака Минстрой предложил предусмотреть в законодательстве требования об установлении границ территорий, где «возможно выявление объектов археологического наследия». Обязательную экспертизу предлагается сохранить только в этих границах", — говорится в статье. В распоряжении газеты оказался проект списка поправок правительства РФ к законопроекту, вносящему изменения в Градостроительный кодекс (ГрК) РФ «в части совершенствования осуществления градостроительной деятельности и установления зон с особыми условиями использования территории», который предлагает пересмотреть требования к проведению историко-культурной экспертизы земель перед их освоением.

В марте 2018 года правительство Московской области направило в Минкульт предложение исключить из ФЗ 73 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» норму об обязательной экспертизе земель перед их освоением, поскольку это «избыточная» мера, препятствующая хозяйственной деятельности собственников участков.

В поручении Козака Минстрою говорится о необходимости «уточнения нормы о проведении экспертизы», «имея в виду наделение правительства РФ правом по утверждению порядка установления границ территорий, в пределах которых предполагается наличие объектов культурного наследия», говорится в статье. Из документа следует, что экспертиза до начала строительных и других работ будет обязательной, если участки для освоения будут располагаться в границах таких определенных территорий. Отметим, что законопроект, вносящий изменения в Градостроительный кодекс, в первом чтении был принят в конце 2017 года, но в его тексте не содержалось предложений по изменению требований к экспертизе.

Источник в правительстве рассказал изданию, что отмена экспертизы в любом случае не затронет территории, где располагаются объекты культурного наследия и охранные зоны: «Речь идет только об освоении принципиально новых территорий, где неочевидно наличие пластов культурного наследия». Предполагается, что правила, по которым будут устанавливаться границы таких территорий, должен выработать Минкульт. Это снимет «административные барьеры для строительства» и при этом поможет избежать «возможного давления со стороны регионального чиновника на органы охраны в интересах застройщика», поясняет собеседник «Ъ».

В Минстрое, комментируя газете проект поправок, которые соответствуют поручению вице-премьера, отметили, что меняются лишь «случаи, при которых такая экспертиза теперь будет необходима». «Раньше экспертиза проводилась, если орган охраны объектов культурного наследия не имел данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия. Теперь экспертиза будет проводиться, если земельный участок, на котором планируется строительство объекта, находится в границах территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие объектов культурного наследия», сообщили газете в пресс-службе Минстроя. Необходимость изменения законодательства в ведомстве объяснили «негативной тенденцией»: при высокой стоимости и продолжительности экспертизы «выдается минимальное количество заключений», а объекты археологического наследия не выявляются.