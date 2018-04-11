Собянин поблагодарил бывших узников фашистских концлагерей за мужество и мудрость

Мэр напомнил, что в апреле 1945 года удалось перевернуть одну из самых страшных страниц в истории Второй мировой войны. «Восставшие узники Бухенвальда вернули себе свободу, показав небывалые примеры мужества и героизма», − заявил Сергей Собянин. «Мы чтим память погибших. Вы пережили все ужасы войны, плена и концлагерей. Несломленные, вы вернулись домой, неся в себе память о пережитой трагедии», − подчеркнул мэр. В телеграмме он также выразил благодарность бывшим узникам фашистских концлагерей «за стойкость, мудрость и особую восприимчивость к чужим невзгодам и бедам», а также за то, что их пример помогает «воспитывать молодежь в духе любви к Родине и уважения к ее истории».

11 апреля отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он учрежден в память о восстании узников Бухенвальда, которые, узнав о приближении союзных войск, захватили в плен охранников и тем самым спаслись от смерти, ведь ранее руководству концлагеря был отдан приказ истребить заключенных.