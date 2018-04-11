Ещё
Собянин поблагодарил бывших узников фашистских концлагерей за мужество и мудрость
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия пригрозила сбивать ракеты США
Россия пригрозила сбивать ракеты США

Собянин поблагодарил бывших узников фашистских концлагерей за мужество и мудрость 

Москва24 35 минут назад
Фото: Москва24
Сергей Собянин поблагодарил бывших узников фашистских концлагерей за проявленные ими мужество, мудрость и сочувствие к чужим бедам. Текст телеграммы размещен на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Мэр напомнил, что в апреле 1945 года удалось перевернуть одну из самых страшных страниц в истории Второй мировой войны. «Восставшие узники Бухенвальда вернули себе свободу, показав небывалые примеры мужества и героизма», − заявил Сергей Собянин. «Мы чтим память погибших. Вы пережили все ужасы войны, плена и концлагерей. Несломленные, вы вернулись домой, неся в себе память о пережитой трагедии», − подчеркнул мэр. В телеграмме он также выразил благодарность бывшим узникам фашистских концлагерей «за стойкость, мудрость и особую восприимчивость к чужим невзгодам и бедам», а также за то, что их пример помогает «воспитывать молодежь в духе любви к Родине и уважения к ее истории».
11 апреля отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он учрежден в память о восстании узников Бухенвальда, которые, узнав о приближении союзных войск, захватили в плен охранников и тем самым спаслись от смерти, ведь ранее руководству концлагеря был отдан приказ истребить заключенных.
Москва24: последние новости
Санкции США в отношении "Русала" могут привести к техническим дефолтам В Москве закончены экстренные проверки торговых центров Названы регионы с самой низкой и высокой смертностью
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России644
Рубль продолжил безустанное падение183
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель83
Авиакатастрофа в Хабаровске9
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1106
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение