Союзное государство демонстрирует надежные интеграционные перспективы

Дистанцию от «Гомера до Арагона», которую порой использовали в своих масштабах классики нашей литературы, можно как матрицу накладывать и на совместные проекты, которые с успехом реализуются в Союзном государстве. Они уже позволили проиллюстрировать свою перспективность не только в области агротехники и сельского хозяйства, но и в тонких настройках современной медицины и космических исследований вселенной.

Поэтому актуальные вопросы собственности СГ тоже следует рассматривать через призму развития экономики двух стран и привлечения инвестиций. Такова позиция первого заместителя председателя Госимущества РБ Алексея Васильева , которую он изложил на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси России в Великих Луках, сообщила БЕЛТА.

Перспективные для ЕАЭС инициативы зачастую обкатывают как пилотные в пределах Союзного государства, чтобы показать партнерам преимущества, доказанные на практике. Алексей Васильев убежден в том, что у Минска Москвы — в рамках СГ — имеются все предпосылки для инвестиций: своя собственность, признание и защита всех ее форм, соответствующие органы управления.

Правда, под вопросом остаются конкретные проекты для вложений, обратил внимание парламентариев спикер. Выработать четкую позицию, по его мнению, мешают отсутствие в документах как такового понятия распоряжения имуществом СГ и отсутствие однозначных механизмов распоряжения им для инвестирования.

Другими словами, речь идет о необходимости активизировать работу по унификации законодательства. «Что касается Республики Беларусь, то здесь есть нормативные акты по учету имущества, созданного в рамках союзных программ, и Комитет по имуществу эту работу проводит», — отметил Васильев. «Решение вопросов о собственности Союзного государства — это не только и не столько вопросы его учета. Эта тема затрагивает основы основ — экономику наших стран», — резюмировал он.