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Союзное государство демонстрирует надежные интеграционные перспективы
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Союзное государство демонстрирует надежные интеграционные перспективы 

Российская Газета 33 минуты назад
Дистанцию от «Гомера до Арагона», которую порой использовали в своих масштабах классики нашей литературы, можно как матрицу накладывать и на совместные проекты, которые с успехом реализуются в Союзном государстве. Они уже позволили проиллюстрировать свою перспективность не только в области агротехники и сельского хозяйства, но и в тонких настройках современной медицины и космических исследований вселенной.
Поэтому актуальные вопросы собственности СГ тоже следует рассматривать через призму развития экономики двух стран и привлечения инвестиций. Такова позиция первого заместителя председателя Госимущества РБ Алексея Васильева, которую он изложил на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Великих Луках, сообщила БЕЛТА.
Перспективные для ЕАЭС инициативы зачастую обкатывают как пилотные в пределах Союзного государства, чтобы показать партнерам преимущества, доказанные на практике. Алексей Васильев убежден в том, что у Минска и Москвы — в рамках СГ — имеются все предпосылки для инвестиций: своя собственность, признание и защита всех ее форм, соответствующие органы управления.
Правда, под вопросом остаются конкретные проекты для вложений, обратил внимание парламентариев спикер. Выработать четкую позицию, по его мнению, мешают отсутствие в документах как такового понятия распоряжения имуществом СГ и отсутствие однозначных механизмов распоряжения им для инвестирования.
Другими словами, речь идет о необходимости активизировать работу по унификации законодательства. «Что касается Республики Беларусь, то здесь есть нормативные акты по учету имущества, созданного в рамках союзных программ, и Комитет по имуществу эту работу проводит», — отметил Васильев. «Решение вопросов о собственности Союзного государства — это не только и не столько вопросы его учета. Эта тема затрагивает основы основ — экономику наших стран», — резюмировал он.
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