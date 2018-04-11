Артем Ермолаев: «Умный город» — это программа, в центре которой находится житель Москвы

В основу программы «Умный город» лягут самые современные технологические решения, чтобы создать максимально удобную, доступную и персонифицированную виртуальную среду для москвичей. Кроме того, программа повысит эффективность городского управления за счет широкого анализа больших данных и внедрения искусственного интеллекта. В ее формировании смогут принять участие и жители Москвы

«“Умный город” кардинально отличается от всего того, что мы делали раньше. Если на предыдущем этапе наша задача заключалась в создании инфраструктуры, то теперь мы сконцентрируемся на внедрении смарт-технологий в жизнь столицы. И здесь нам крайне важно мнение москвичей, поэтому будут обсуждения. Летом мы запустим краудсорсинговый проект, обсудим подготовленную программу. У меня очень часто спрашивают, что такое «Умный город». Здесь крайне важно понять, что это программа, в центре которой находится житель, поэтому все будет зависеть от него», — сказал руководитель Департамента информационных технологий Артем Ермолаев

Ключевыми составляющими программы «Умный город» станут искусственный интеллект, технология блокчейна и виртуальная реальность. «Создав инфраструктуру, информационную систему и получив достаточно хороший результат, мы можем научить компьютер и нейронные сети работать на нас, помогать в образовании, здравоохранении. Искусственный интеллект — это то, что должно нам помочь в этих направлениях», — добавил он.

Москва одна из первых внедрила технологию блокчейна при реализации городского проекта. Речь идет об «Активном гражданине». Система электронных голосований представляет собой большую информационную инфраструктуру, а блокчейн позволяет хранить массив данных не в одном месте, а в блоках, образующих распределенную сеть.

«Все системы производят и хранят огромное количество данных. Примерно 50 петабайт, это огромный массив. Важно, чтобы данные не пропадали. Если вы потеряете телефон — это станет для вас катастрофой, потому что в нем все данные. То же самое и здесь. Важно все данные копировать, сохранять», — отметил Артем Ермолаев.

Также в ходе реализации программы «Умный город» в Москве продолжат развивать проекты, посвященные виртуальной реальности. Их будут использовать в сферах образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.