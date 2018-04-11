Ещё
Артем Ермолаев: «Умный город» — это программа, в центре которой находится житель Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Артем Ермолаев: «Умный город» — это программа, в центре которой находится житель Москвы 

Mos.ru 2 часа назад
Фото: Mos.ru
В основу программы «Умный город» лягут самые современные технологические решения, чтобы создать максимально удобную, доступную и персонифицированную виртуальную среду для москвичей. Кроме того, программа повысит эффективность городского управления за счет широкого анализа больших данных и внедрения искусственного интеллекта. В ее формировании смогут принять участие и жители Москвы.
«“Умный город” кардинально отличается от всего того, что мы делали раньше. Если на предыдущем этапе наша задача заключалась в создании инфраструктуры, то теперь мы сконцентрируемся на внедрении смарт-технологий в жизнь столицы. И здесь нам крайне важно мнение москвичей, поэтому будут обсуждения. Летом мы запустим краудсорсинговый проект, обсудим подготовленную программу. У меня очень часто спрашивают, что такое «Умный город». Здесь крайне важно понять, что это программа, в центре которой находится житель, поэтому все будет зависеть от него», — сказал руководитель Департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
Ключевыми составляющими программы «Умный город» станут искусственный интеллект, технология блокчейна и виртуальная реальность. «Создав инфраструктуру, информационную систему и получив достаточно хороший результат, мы можем научить компьютер и нейронные сети работать на нас, помогать в образовании, здравоохранении. Искусственный интеллект — это то, что должно нам помочь в этих направлениях», — добавил он.
Москва одна из первых внедрила технологию блокчейна при реализации городского проекта. Речь идет об «Активном гражданине». Система электронных голосований представляет собой большую информационную инфраструктуру, а блокчейн позволяет хранить массив данных не в одном месте, а в блоках, образующих распределенную сеть.
«Все системы производят и хранят огромное количество данных. Примерно 50 петабайт, это огромный массив. Важно, чтобы данные не пропадали. Если вы потеряете телефон — это станет для вас катастрофой, потому что в нем все данные. То же самое и здесь. Важно все данные копировать, сохранять», — отметил Артем Ермолаев.
Также в ходе реализации программы «Умный город» в Москве продолжат развивать проекты, посвященные виртуальной реальности. Их будут использовать в сферах образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.
Mos.ru: последние новости
Массачусетский технологический институт заинтересовался московской разработкой «Цифровое зрение» Сергей Собянин подписал Соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом Книг и зрелищ: «активные граждане» выбрали программу «Библионочи»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взлетевшая нефть воскресила рубль25
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ302
Киев потребовал от Москвы уступок по газу92
Мэй готова ударить по Сирии147
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»43
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение