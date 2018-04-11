На протяжении 20 лет львица сидела на цепи. И наконец-то ее отпустили…

Животные, работающие в цирке, обречены на пожизненное заточение в клетках. Бедняжки против собственной воли лишены нормальной жизни. Это ужасно для их жизней. Неволя убивает. Власти многих стран не могут справиться с этой проблемой и просто закрывают глаза. Но несколько лет назад в Перу запретили содержание диких животных в местных цирках. Это настоящий шанс обрести свободу для животных, которые в этом нуждаются. Справедливость, наконец-то, вернулась!

Огромное количество диких животных вернулись в свои естественные условия обитания. В их число попала очаровательная львица. Двадцать лет она сидела на цепи. Как же это жестоко… Для вольного животного нет ничего страшнее, чем ограниченное пространство. Но мир не без добрых людей. Её день настал! Наконец-то, львица отправилась на волю. Для этого ей пришлось проделать долгий путь. Репортеры запечатлели на камеру момент, когда львица выходит из клетки и отправляется на волю. Только взгляните на эти кадры. Дух захватывает… Делитесь интересным роликом с друзьями!