Общественники приняли участие в обсуждении объектов — претендентов на включение в программу «Безопасные и качественные дороги»

Ярославле прошло очередное общественное обсуждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ярославской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Основной темой на этот раз стало внесение изменений в планы ремонта на 2018 год за счет возможной экономии от торгов.

На совещании с докладами перед членами регионального и городского общественных советов, активистами, блогерами и журналистами выступили руководители регионального департамента транспорта, областной дорожной службы и представители мэрии Ярославля. В рамках живой дискуссии собравшиеся обсудили объекты для включения в программу.

— Все объекты агломерации находятся в торгах, — сообщил и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Евгений Моисеев . — Дата проведения аукциона по региональной части программы — 16 апреля, по городской — первая половина мая. Если средства экономии от торгов появятся, мы будем готовы включить в программу ряд светофорных объектов и дорог, проектно-сметная документация уже есть. Нам важно, чтобы эти объекты были одобрены широкой общественностью. Когда мы будем понимать, о каких суммах экономии идет речь, сможем оперативно начать конкурсные процедуры.

Евгений Моисеев добавил, что проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в регионе второй год при поддержке губернатора Дмитрия Миронова и Президента России Владимира Путина

Также собравшиеся обсудили вопросы проверки качества ремонта дорог, проведенного в рамках проекта в 2017 году. В Ярославском районе комиссия работы завершила. В числе проверяющих были представители регионального департамента транспорта, областной дорожной службы, подрядной организации, выполнявшей работы, общественники и журналисты. У областного заказчика составлен график обслуживания гарантийных объектов: следующий этап — это конец мая, потом — осень, и так далее ежегодно.

— Как только позволила погода, мы начали объезжать улицы по составленном графику, — сообщила заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Климчук. — Уже сделаны замечания по ряду объектов, формируются акты, заказчиком будут выписаны предписания. В зависимости от степени дефекта, погодных условий и способа работ срок на устранение может колебаться от трех дней до двух недель. В конце срока мы снова проверим все улицы. В случае злостного неустранения будет проведена претензионная работа вплоть до обращения в судебные инстанции. Все это предусмотрено в контрактах. Гарантия на отремонтированные по программе дороги — 4 года.

Большая часть обсуждения прошла в режиме ответов на многочисленные вопросы присутствующих. В том числе была поднята тема частичного подмыва дороги на перемычке с улицы Калинина на Костромское шоссе в Ярославле. В прошлом году дорога была отремонтирована в рамках приоритетного проекта.

— Сегодня мы провели на месте рабочее совещание совместно с общественниками, мэрией города, агентством по муниципальному заказу, — сообщил Евгений Моисеев. — Я не вижу в данном случае вины подрядчика, который в прошлом году ремонтировал дорогу. Мы видим, что нет водоотводных канав, водопропускных труб, воде некуда уходить. Сейчас о причинах говорить рано. Будут изучены технические условия, выданные объектам придорожного сервиса, которые находятся вдоль дороги. Опасный участок будет огорожен, выставлены знаки «Опасная обочина». Частично путем подсыпки подмывы будут засыпаны. Это временная мера, при наступлении устойчивых плюсовых температур проблема будет устраняться полноценно.

В прошлом году департаментом транспорта совместно с мэрией Ярославля были проведены четыре общественных обсуждения. Представители органов власти обсудили с широким кругом общественности, какие дороги в первую очередь необходимо отремонтировать по проекту «Безопасные и качественные дороги», результаты работы, проделанной в 2017 году, и планы на 2018 год.

— Никогда раньше такого масштабного ремонта не было, — отметил активист проекта «Дороги Ярославля» Камиль Бикмурзин. — Мы очень рады, что проект продолжается. Надеемся, что ошибки прошлого учтут и все будет качественнее и быстрее, негатив жителей будет сходить на нет, и мы увидим лучший результат. Что касается экономии, мы понимаем, что еще много улиц, которые надо делать. Надеемся, что те из них, которые в проект пока не попали, будут сделаны позже. В любом случае мы на каждом этапе в сезоне будем выезжать, следить за работами и контролировать процесс.

Справка

Приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это Ярославская агломерация, в которую входят Ярославль, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.

В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. На эти деньги отремонтированы 34 объекта общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.

На всех дорогах, вошедших в приоритетный проект, в 2017 году велся мониторинг выполняемых работ как со стороны заказчика, так и со стороны федерального проектного офиса, общественных организаций и жителей. Проверялось качество асфальтобетонной смеси, уложенного асфальта, применяемых материалов. При контрольных мероприятиях использовалась инструментальная диагностика. Для этого привлекался лабораторный комплекс РосдорНИИ, а также собственный лабораторный комплекс региона.

В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 — из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составит 1,46 миллиарда рублей.