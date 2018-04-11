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Китайская таможня потребовала вернуть обратно в США 490 тонн мусора
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Китайская таможня потребовала вернуть обратно в США 490 тонн мусора 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости. Таможня китайского города Ханчжоу провинции Чжэцян заблокировала от ввоза в страну 469 тонн твердых отходов из США, которые запрещены к импорту в Китай, и постановила вернуть мусор обратно, сообщает агентство Синьхуа.
В конце 2017 года власти Китая приняли решение о запрете импорта в страну 24 видов твердых отходов в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды.
Сотрудники таможни обнаружили груз из США, который состоял из бумаги, смешанной с металлическими отходами и использованными бутылками для воды.
Таможенные власти потребовали от компаний вернуть мусор обратно в США в скорейшие сроки.
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