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Николай Лядин: «Послание губернатора призывает нас не стоять на месте»
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Николай Лядин: «Послание губернатора призывает нас не стоять на месте» 

Волга Ньюс 38 минут назад
Фото: Волга Ньюс
«Что касается Сызрани, то мы, наконец, услышали, что в городе начнется строительство детской поликлиники на 150 мест, — комментирует послание глава Сызрани Николай Лядин. — Это объект, которого все наши жители ждали три года. Теперь глава региона решил этот вопрос на уровне президента».
Николай Лядин также отметил, что в послании подробно проанализированы условия и обстоятельства, в которых региону предстоит жить ближайшие годы: «Очень детально проработаны вопросы, касающиеся экономики, здравоохранения, комфортной городской среды, управления муниципалитетами и ведомствами. Все четко и максимально приближено к сегодняшним реалиям».
"В целом послание — это руководство к действию. Оно призывает нас не стоять на месте, ориентироваться на прорывные технологии и качественно улучшать уровень жизни людей", — говорит глава Сызрани.
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