Ещё
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Керченская паромная переправа приостановила в среду работу из-за плохой видимости, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
"Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Туман", — сообщили в МЧС.
Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится Крымский мост через Керченский пролив.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
РИА Новости: последние новости
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ЦСР предложил построить высокоскоростные дороги между крупными городами Китайская таможня потребовала вернуть обратно в США 490 тонн мусора
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России644
Рубль продолжил безустанное падение183
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель83
Авиакатастрофа в Хабаровске9
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1106
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение