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Эксперты назвали дату появления «умных домов» в Беларуси
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Эксперты назвали дату появления «умных домов» в Беларуси 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Многоэтажки с технологией «умный дом» появятся в Беларуси в 2019 году. Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает БЕЛТА.
Анатолий Калинин отметил, что в Беларуси более 20 тысяч индивидуальных домов оснащены умными технологиями в быту.
"Стоит задача построить несколько многоэтажных домов, которые будут оснащены самыми последними достижениями в области ИТ-индустрии. Проектировка началась. Я думаю, что в следующем году мы получим такие дома для наших граждан", — сказал он.
Вице-премьер подчеркнул, что облачные технологии применимы не только в секторах жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, здравоохранения.
"Они должны затронуть все отрасли экономики. Облачные технологии способны дать импульс развитию экономики страны в целом. Мы должны их развивать", — уверен Анатолий Калинин. Беларусь на всех мировых площадках должна соответствовать имиджу IT-страны.
"У нас успешно работает Парк высоких технологий. В этом году должны начать строительство центра по управлению транспортным движением. Начнем проектировку и строительство интеллектуальной транспортной системы Минска. ИТ-индустрия пронизывает все отрасли экономики и дает возможность развиваться", — заявил он.
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