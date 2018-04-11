Эксперты назвали дату появления «умных домов» в Беларуси

Многоэтажки с технологией «умный дом» появятся в Беларуси в 2019 году. Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает БЕЛТА.

Анатолий Калинин отметил, что в Беларуси более 20 тысяч индивидуальных домов оснащены умными технологиями в быту.

"Стоит задача построить несколько многоэтажных домов, которые будут оснащены самыми последними достижениями в области ИТ-индустрии. Проектировка началась. Я думаю, что в следующем году мы получим такие дома для наших граждан", — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что облачные технологии применимы не только в секторах жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, здравоохранения.

"Они должны затронуть все отрасли экономики. Облачные технологии способны дать импульс развитию экономики страны в целом. Мы должны их развивать", — уверен Анатолий Калинин. Беларусь на всех мировых площадках должна соответствовать имиджу IT-страны.