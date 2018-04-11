В Адыгее готовятся к пробной переписи населения

Власти уже утвердили сроки её проведения — октябрь 2018 года.

«Главная цель этого мероприятия — эффективная подготовка к Всероссийской переписи 2020 года. Один из этапов — информирование населения о её подготовке и проведении, а также формирование заинтересованности в участии», — рассказала заместитель руководителя Краснодарстата Светлана Курижева.

Пробная перепись населения позволит отработать организацию, методологию и технологию Всероссийской переписи населения 2020 года, апробировать новые способы сбора сведений о населении, а также альтернативный сбор информации: электронный сбор данных через Интернет и заполнение переписных листов в электронном виде на планшетах и мобильных устройствах.