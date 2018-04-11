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В Зауралье прокуратура извинилась перед фермером, которого чуть не осудили за гаджет для теленка
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В Зауралье прокуратура извинилась перед фермером, которого чуть не осудили за гаджет для теленка 

45.ru 41 минуту назад
Фото: 45.ru
Фермеру Евгению Васильеву из села Лопатки районная прокуратура принесла официальное извинение за возбужденное против него уголовное дело.
— В соответствии с требованиями статьи 136 УК РФ, от имени государства приношу вам официально извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности, — сообщается в документе из прокуратуры Лебяжьевского района, который разместила в своем телеграм-канале редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
В нем также говорится о том, что Евгений может через суд обратиться за возмещением своих прав или обратиться с иском о компенсации морального вреда.
Сам Евгений Васильев сказал в разговоре с корреспондентом 45.ru, что не намерен обращаться в суд.
— Иск подавать не буду, у меня всё хорошо. Трекер так и не вернули, ну и бог с ним, как-нибудь обойдусь без него, — сказал мужчина, смеясь.
В прошлом году на фермера из села Лопатки Евгения Васильева завели уголовное дело по статье 138.1 УК РФ, когда он заказал через интернет GPS-трекер из Китая для теленка — бычок постоянно терялся. Но когда мужчина пришел получать посылку, его задержали — у следствия появилась версия о том, что гаджет является специальным техническим устройством для негласного получения информации. Дело передали в суд, но после того, как на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным журналист телеканала RT рассказал историю курганского фермера, дело направили на доследствие, а затем и вовсе закрыли. Когда о Евгении узнала вся страна, ему начали писать люди из разных уголков России, которые тоже купили запрещенные устройства.
— Очень многие в соцсетях пишут о таких же проблемах. Из Москвы пишет человек — ему пришлось пойти на признание, чтобы не уволили с работы, и ему выписали штраф около 30 тысяч рублей. Пишет человек из Майкопа, который прошел семь кругов ада, но всё-таки экспертизу развалил. Писала Наталья, которой такой трекер не понравился, она его продала на «Авито» — ее тоже взяли и осудили. Проще было бы на таможне, если приходит товар и он подпадает под категорию запрещенных, разворачивать его. Вызвали бы меня, взяли объяснения там, объяснили, что нельзя его заказывать, — зачем он мне нужен, если он запрещен? — рассказывал в интервью Евгений.
Напомним, о том, как средства признаются специальными и почему их оборот на территории России запрещен, 45.ru уже рассказывал в этом материале.
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