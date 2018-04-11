Проблемы с законом. Как распознать нечестных на руку юристов?

Появление множества небольших юридических контор, казалось бы должно подстёгивать конкуренцию и как следствие качество предоставляемых услуг. На деле всё больше граждан сталкивается с некачественной юридической помощью.

Кто контролирует деятельность частных юридических контор? Кто и как может наказать адвоката, который дал неверный совет, не закончил дело, не появляется за судебных заседаниях в качестве представителя интересов заказчика, пытается навязать большее количество услуг, чем требуется?

Были обращения, жалобы на нечестных юристов, на качество юруслуг? Какие самые частые?

Есть ли черный список юристов, которых лишили профессионального статуса? Как проверить своего юриста? (есть ли электронные сервисы)?

Какие документы подтверждают легитимность и статус юриста, его фирмы?

Как обезопасить себя: нужно ли заключать договор на оказание услуг или достаточно квитанции об оплате с печатью?

Как отличить мошенника? Что в словах юриста должно насторожить? (100% предоплата, гарантия победы после пары консультаций)?

Кто сегодня имеет право на бесплатную юридическую помощь в Челябинской области

Спикеры:

Казаков Иван Захарович , президент Адвокатской палаты Челябинской области, председатель квалификационной комиссии

— Пашевина Татьяна Сергеевна, заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Челябинской области;

— Коробова Елена Артуровна, руководитель юридической клиники Челябинского филиала РАНХиГС

— Целых Александр Петрович, управляющий юридической фирмой «СпецЮст».