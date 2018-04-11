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Около 2,8 млн человек примут участие в городских субботниках 14 и 21 апреля
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Около 2,8 млн человек примут участие в городских субботниках 14 и 21 апреля 

Москва24 43 минуты назад
Фото: Москва24
Ожидается, что в городских субботниках 14 и 21 апреля примут участие не менее 2,8 миллиона человек, сообщает Агентство «Москва».
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, 14 апреля акцент будет сделан на привидение в порядок объектов жилищного фонда, дворовых территорий, улично-дорожной сети, офисных и административных зданий, а 21 апреля пройдет уборка парков и лесных массивов.
Всего планируется убрать около 12 тысяч гектаров газонов, промыть более 16 тысяч фасадов и цоколей, промыть и покрасить более 8,1 тысячи устройств наружного освещения, покрасить более 433 тысяч метров газонных ограждений, почти 5,3 тысячи контейнеров и почти 52 тысячи урн.
Присоединиться к субботникам можно на любом этапе. Причем инвентарь, посадочный материал и все необходимое предоставят коммунальные службы и управы.
Ранее сообщалось, что общегородские субботники пройдут в 23 столичных парках. К акции присоединятся, в частности, парк «Зарядье», сад имени Баумана, Парк Горького, «Сокольники» и «Кузьминки».
К общегородским субботникам привлекут сотрудников учреждений и организаций, а также студентов и школьников. Запланированы такие мероприятия, как уборка мусора, приведение в порядок цветников и газонов, ремонт детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, ремонт контейнеров.
Также будут проводиться работы по промывке цоколей и фасадов зданий, ремонту входных дверей, крылец, козырьков подъездов и лестниц. В порядок приведут подвальные и чердачных помещения жилых домов.
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