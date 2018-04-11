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Фасад Дома купца Никитина в Краснодаре разрушается после реставрации
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Фасад Дома купца Никитина в Краснодаре разрушается после реставрации 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Объект культурного наследия «Дом купца Никитина, конец XIX века» по ул. Красная, 18 сейчас занимает консерватория Краснодарского института культуры и искусств. Всего три месяца назад здесь закончили ремонтные работы.
Факт разрушения фасада установили эксперты Общероссийского народного фронта. По их мнению, материал, используемый для финишной отделки фасада здания, имеет гипсовую основу, вероятно, это и послужило причиной разрушения за такой короткий срок.
Согласно документам, федеральное казенное учреждение «Центрреставрация» 2 февраля 2017 года заключило государственный контракт на выполнение реставрационных работ на сумму 48 млн 23 тыс. 692,04 рублей с частной компанией. По условиям одним из видов работ являлась реставрация фасадов указанного здания. В конце 2017 года подрядчик выполнил работы в полном объеме. Заказчик принял работу 21 декабря. Об этом свидетельствует подписанный акт о выполнении обязательств по государственному контракту. На основании указанного документа работу оплатили.
В прокуратуру Краснодарского края ОНФ был направлен запрос с просьбой провести проверку на качество исполнения реставрационных работ, сообщает пресс-служба регионального ОНФ.
АиФ — Юг: последние новости
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